Presidente dos Emirados conversa com líder do Azerbaijão e condena ataques iranianos contra o país

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, sobre os recentes desdobramentos na região e as implicações da escalada militar que ameaça a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Durante a ligação, Mohamed bin Zayed condenou os ataques iranianos contra o território do Azerbaijão e afirmou a solidariedade dos Emirados ao país nas medidas adotadas para proteger sua segurança e integridade territorial.

Ilham Aliyev agradeceu ao presidente pelos sentimentos de apoio e pela posição de solidariedade dos Emirados.

Os dois ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente todas as formas de escalada e destacaram a importância do diálogo e da diplomacia para tratar as divergências de maneira que preserve a segurança dos Estados, proteja o bem-estar de suas populações e evite uma piora da situação na região.