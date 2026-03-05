Ministros da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita discutem situação regional

DUBAI, 5 de março de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conversou com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante a ligação, os dois discutiram a situação regional e os ataques recentes contra os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros países da região nos últimos dias.

Os ministros condenaram os episódios, classificando-os como uma violação clara das convenções internacionais e da soberania, segurança e integridade dos Estados. Eles afirmaram que tais atos têm graves implicações para o futuro da segurança e da estabilidade em níveis regional e internacional.

Também destacaram que ambos os países reservam o direito de adotar todas as medidas necessárias para proteger suas capacidades e garantir a segurança de todos que vivem nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.