Emirados Árabes Unidos participam de reunião extraordinária entre Conselho de Cooperação do Golfo e União Europeia

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram de uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e da União Europeia (UE), realizada por videoconferência para discutir a agressão iraniana contra os países do Golfo.

A reunião foi copresidida pelo ministro das Relações Exteriores do Bahrein e presidente da atual sessão do Conselho Ministerial do CCG, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, e pela alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas.

Durante o encontro, a ministra de Estado no Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, agradeceu aos parceiros europeus pelas condenações às ações do Irã e pelas manifestações de solidariedade e apoio após os ataques classificados como injustificáveis, não provocados e ilegais.

Nusseibeh destacou a dimensão dos ataques não provocados contra os Emirados Árabes Unidos, afirmando que o país conseguiu se defender de mais de mil drones e mísseis iranianos, acrescentando que os ataques tiveram como principal alvo infraestruturas civis. Ela condenou nos termos mais fortes as contínuas violações da soberania emiradense, do direito internacional e do direito internacional humanitário.

A ministra afirmou que a prioridade dos Emirados Árabes Unidos continua sendo garantir a segurança de todas as pessoas dentro de suas fronteiras, incluindo cidadãos, residentes e visitantes de diversas partes do mundo, entre eles um número significativo de europeus. Também informou aos colegas sobre os amplos esforços do país para atender às necessidades de cidadãos estrangeiros durante a atual crise. A iniciativa foi mencionada por diversos ministros europeus, que agradeceram especialmente a coordenação para ajudar passageiros em trânsito vindos de vários países europeus a retornar com segurança aos seus países de origem.

Nusseibeh destacou que os Emirados Árabes Unidos têm buscado consistentemente vias diplomáticas para evitar a atual escalada e continuam comprometidos com o diálogo e a diplomacia. Ao mesmo tempo, afirmou que o país reserva seu direito inerente à autodefesa, conforme o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas, para salvaguardar sua soberania e proteger as pessoas em seu território.

Ela também ressaltou a importância de fortalecer a coordenação entre a União Europeia e o CCG diante da crise atual. Ao concluir sua intervenção, a ministra declarou: “O que estamos testemunhando hoje é uma disputa entre duas visões inconciliáveis para o futuro da região. Nós, nos Emirados Árabes Unidos, juntamente com nossos parceiros do CCG, estamos do lado da coexistência pacífica e buscamos um Oriente Médio em que a integração econômica regional crie oportunidades — e não destruição — para todos.”

Após a reunião, os ministros divulgaram um comunicado conjunto reafirmando a importância de manter a cooperação entre o CCG e a União Europeia para promover a estabilidade, proteger a liberdade de navegação e garantir a segurança das cadeias globais de suprimento e dos mercados de energia.