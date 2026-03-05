Primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional da Líbia manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional da Líbia, Abdul Hamid Dbeibeh, que manifestou a solidariedade de seu país aos Emirados após os ataques iranianos contra o território emiradense e outros países da região.

Dbeibeh afirmou que esses ataques representam uma grave violação da soberania dos Estados e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois também defenderam a interrupção imediata da escalada militar na região e a retomada do caminho político e diplomático para tratar das questões pendentes de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais.