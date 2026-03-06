Rei da Bélgica condena ataques iranianos aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (6/03) uma ligação do rei da Bélgica, Philippe, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região.

O monarca afirmou a solidariedade da Bélgica aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, estabilidade e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao rei Philippe pelo apoio.

Os dois também ressaltaram a necessidade de evitar a ampliação do conflito na região de forma que ameace a paz e a segurança regionais e internacionais.