Primeiro-ministro da Romênia manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (6/03) uma ligação do primeiro-ministro da Romênia, Ilie Bolojan, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região.

Bolojan afirmou que os ataques representam uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Também manifestou a solidariedade da Romênia aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas para proteger sua segurança, soberania e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Durante a ligação, os dois também discutiram as graves implicações dos desdobramentos militares e de segurança na região para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.