Defesas aéreas dos Emirados interceptam nove mísseis balísticos e 109 drones

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detectaram nesta sexta-feira (6) nove mísseis balísticos, todos interceptados e destruídos com sucesso.

Os sistemas também detectaram 112 drones, dos quais 109 foram interceptados, enquanto três caíram dentro do território do país.

Desde o início do que as autoridades classificaram como ataques iranianos, foram detectados 205 mísseis balísticos lançados contra os Emirados. Desses, 190 foram destruídos, 13 caíram no mar e dois atingiram o território nacional.

No mesmo período, foram detectados 1.184 drones iranianos, dos quais 1.110 foram interceptados, enquanto 74 caíram dentro do país. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Os ataques resultaram em três mortes — de nacionalidades paquistanesa, nepalesa e bangladeshiana — além de 112 feridos leves entre pessoas de nacionalidade emiradense, egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bangladeshiana, cingalesa, azerbaijana, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa, afegã, bareinita, comorense e turca.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e agir com firmeza contra qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, de modo a preservar a soberania, a segurança e a estabilidade dos Emirados Árabes Unidos, além de proteger seus interesses e recursos nacionais.