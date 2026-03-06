Primeiro-ministro da Malásia condena ataques iranianos aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (6/03) uma ligação do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, durante a qual os dois discutiram os mais recentes desdobramentos na região e as consequências da escalada militar que ameaça a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Ibrahim condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que a continuidade dessas ações compromete a segurança e a estabilidade regionais e globais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois também defenderam a interrupção imediata da escalada e das ações militares, ressaltando a necessidade de retomar o diálogo sério e as soluções diplomáticas para tratar das questões pendentes e superar a atual crise de forma a preservar a segurança e a estabilidade da região.