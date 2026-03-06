Emirates prevê retomada total da rede de voos nos próximos dias

DUBAI, 6 de março de 2026 (WAM) — A Emirates prevê retomar 100% de sua rede de voos nos próximos dias, dependendo da disponibilidade do espaço aéreo e do cumprimento de todos os requisitos operacionais.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (6/03), um porta-voz da companhia afirmou: “A segurança, como sempre, continua sendo a prioridade, assim como nosso dever de cuidado”.

Ele acrescentou que, após a reabertura parcial do espaço aéreo regional, a Emirates opera atualmente uma programação reduzida enquanto trabalha para restaurar completamente as operações de sua rede.

Segundo a companhia, na quinta-feira (5/03) cerca de 30 mil passageiros embarcaram em voos partindo de Dubai. Até sábado (7/03), a Emirates deverá operar 106 voos diários de ida e volta para 83 destinos, o que representa quase 60% de sua rede de rotas.

A empresa também informou que ampliou significativamente suas operações em alguns mercados com alta demanda. No Reino Unido, por exemplo, a companhia terá até 7 de março 11 voos diários distribuídos por cinco aeroportos, refletindo a forte demanda por viagens entre os Emirados Árabes Unidos e o país europeu.

A companhia também ampliará a capacidade na Índia, passando a operar 22 voos diários para nove destinos no país até sábado (7/03).

Nos Estados Unidos, a Emirates atualmente mantém voos para sete de seus destinos no país, garantindo a continuidade da conectividade entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos durante este período.

A companhia informou ainda que continuará monitorando a situação de perto e ajustará suas operações conforme necessário.

“Pedimos a todos os clientes que consultem o site emirates.com e nossos canais oficiais nas redes sociais, onde publicaremos as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis”, concluiu o comunicado.