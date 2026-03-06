Hotéis, resorts e centros comerciais operam normalmente nos Emirados, afirma Ministério da Economia e Turismo

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Economia e Turismo informou que, diante dos atuais desdobramentos regionais, o setor de turismo nos Emirados Árabes Unidos continua operando conforme as diretrizes das autoridades competentes, com monitoramento constante da situação.

Segundo o ministério, hotéis, resorts, atrações turísticas e culturais e centros comerciais em todo o país continuam recebendo visitantes e prestando serviços dentro das estruturas regulatórias aprovadas, com total cumprimento dos padrões de segurança e qualidade.

A pasta acrescentou que as autoridades responsáveis acompanham diariamente as condições operacionais e os níveis de ocupação para garantir a continuidade normal dos serviços e responder rapidamente a eventuais desafios.

O ministério também orientou visitantes a entrar em contato diretamente com hotéis ou prestadores de serviços turísticos para obter as informações mais recentes sobre reservas ou programas.

A pasta destacou que a segurança e o conforto dos visitantes continuam sendo prioridade máxima e afirmou que mantém coordenação estreita com parceiros do setor para garantir a estabilidade e a continuidade da experiência turística no país.

O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi também informou que hotéis, atrações turísticas, experiências de entretenimento, locais culturais e museus em todo o emirado continuam funcionando normalmente, recebendo visitantes e oferecendo serviços sem interrupção.

Segundo o departamento, há coordenação contínua com autoridades governamentais para garantir o apoio necessário aos visitantes atualmente no emirado, bem como a parceiros, funcionários e à comunidade local, reforçando a experiência turística e a continuidade do setor.

No mesmo contexto, os destinos de entretenimento da ilha de Yas continuam recebendo visitantes diariamente, oferecendo diversas atividades e experiências familiares, especialmente durante a temporada de primavera e o período de férias escolares.

Os parques temáticos da ilha permanecem abertos ao público, incluindo Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi; Yas Waterworld Abu Dhabi; Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi; e SeaWorld Yas Island Abu Dhabi. Os destinos oferecem diferentes experiências de entretenimento para todas as idades.

Esses locais têm registrado presença de famílias que aproveitam o período de férias escolares para visitar atrações turísticas, museus e espaços de entretenimento que oferecem programas e atividades que combinam lazer, educação e conhecimento.