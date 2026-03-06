Incêndio na Zona Industrial de Petróleo de Fujairah é controlado

FUJAIRAH, 6 de março de 2026 (WAM) — As autoridades competentes do emirado de Fujairah controlaram um incêndio que havia começado anteriormente na Zona Industrial de Petróleo de Fujairah (FOIZ, na sigla em inglês).

Segundo o escritório de mídia do governo de Fujairah, o fogo foi provocado pela queda de destroços após a interceptação bem-sucedida de um drone pelos sistemas de defesa aérea. Equipes de resposta trabalharam continuamente para conter o incêndio, que não deixou feridos.

O escritório de mídia também pediu ao público que busque informações apenas em fontes oficiais e credenciadas do país, destacando a importância de evitar a circulação de rumores ou informações não verificadas.