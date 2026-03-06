Presidente do Paraguai manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com líder do país

ABU DHABI, 6 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Paraguai, Santiago Peña. Durante a conversa, os dois discutiram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, além dos mais recentes desdobramentos diante da escalada militar e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Peña afirmou a solidariedade do Paraguai aos Emirados Árabes Unidos e condenou os ataques enfrentados pelo país, destacando que eles representam uma grave violação de sua soberania e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao líder paraguaio pelo apoio.

Os dois também ressaltaram a necessidade de retomar o caminho político e as soluções diplomáticas para evitar uma escalada adicional que ameace a segurança da região e do mundo.