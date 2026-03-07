Presidente dos Emirados Árabes Unidos e emir do Kuwait discutem situação regional em ligação

ABU DHABI, 7 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por ligaçã com o emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Os dois discutiram os graves desdobramentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Mohamed bin Zayed perguntou sobre a situação no Kuwait após os ataques iranianos e afirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao país em todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial.

O emir do Kuwait também perguntou sobre a situação nos Emirados Árabes Unidos e expressou a solidariedade ao país na defesa de sua soberania, segurança e estabilidade.

Os dois lados condenaram os ataques iranianos contra os territórios dos dois países e de outros Estados, afirmando que essas ações constituem uma violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Mohamed bin Zayed e Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah destacaram a necessidade de adotar todas as medidas necessárias para proteger a segurança e a estabilidade dos dois países e garantir a segurança de suas populações. Os dois líderes também pediram a interrupção imediata da escalada e o retorno ao diálogo e a soluções diplomáticas para evitar nova piora da segurança regional.