Primeiro-ministro do Vietnã condena ataques iranianos em ligação com presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Durante a conversa, os dois discutiram os graves desdobramentos na região e suas implicações para a paz e a segurança regional e internacional.

Pham Minh Chinh condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que essas ações constituem uma violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de representar uma ameaça à segurança e à estabilidade regional. O primeiro-ministro também manifestou a solidariedade do Vietnã aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania, segurança e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro vietnamita pela posição de apoio de seu país.

Os dois lados destacaram ainda a necessidade de avançar no diálogo e em soluções diplomáticas para evitar novas crises na região e preservar a paz e a segurança regional e internacional.