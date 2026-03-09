Qatar envia condolências aos Emirados Árabes Unidos pela morte de dois militares das Forças Armadas

DOHA, 9 de março de 2026 (WAM) – O Qatar expressou condolências aos Emirados Árabes Unidos pela morte de dois membros das Forças Armadas durante o cumprimento do dever.

Em comunicado divulgado, o Ministério das Relações Exteriores do país manifestou total solidariedade aos Emirados Árabes Unidos diante da perda que classificou de dolorosa. A pasta reiterou o apoio a todas as medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua soberania e segurança.

O ministério também expressou condolências às famílias dos dois militares mortos. Desejou ainda a proteção e segurança aos Emirados Árabes Unidos e à população.