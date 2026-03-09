Emirados Árabes Unidos condenam tentativa não provocada de atingir a Turquia com míssil balístico iraniano

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência a tentativa não provocada de atingir a Turquia com um míssil balístico iraniano pela segunda vez em menos de uma semana. Sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interceptaram e destruíram o míssil após ele entrar no espaço aéreo turco.

Os Emirados Árabes Unidos consideram esses atos hostis uma escalada perigosa, uma flagrante violação da soberania dos Estados e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a continuidade de ataques contra países irmãos e amigos é condenada por todas as normas legais e políticas e representa uma escalada inaceitável que aumenta ainda mais as tensões na região.