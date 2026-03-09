Emirados Árabes Unidos acolhem decisão dos EUA de classificar Irmandade Muçulmana no Sudão como organização terrorista

ABU DHABI, 9 de março de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos acolheram o anúncio do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de classificar a Irmandade Muçulmana no Sudão como organização terrorista.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a medida dos Estados Unidos reflete os esforços contínuos e sistemáticos conduzidos pela administração de Trump para interromper a violência excessiva contra civis e as atividades desestabilizadoras realizadas pela Irmandade Muçulmana no Sudão, que buscam minar os esforços para resolver o conflito no país.

O ministério também destacou que essa decisão constitui uma medida importante dentro dos esforços mais amplos dos Estados Unidos para privar a organização dos recursos que lhe permitem praticar, apoiar ou justificar atos de extremismo, ódio e terrorismo.

O Ministério das Relações Exteriores reiterou o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços internacionais voltados ao combate ao extremismo e ao terrorismo e à promoção da segurança e da estabilidade regional e internacional.