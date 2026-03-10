Kuwait condena ataque contra consulado dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano

KUWAIT, 10 de março de 2026 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou o ataque contra o consulado dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (10/03) e citado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês), o ministério afirmou que o ataque constitui uma flagrante violação da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963 e de outros acordos internacionais pertinentes.

O comunicado também reiterou a solidariedade e o apoio do Kuwait aos Emirados Árabes Unidos.