Ministério da Defesa dos Emirados realiza funeral para dois militares mortos em serviço

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O Ministério da Defesa realizou um funeral militar no Hospital Militar Zayed, em Abu Dhabi, para os membros das Forças Armadas capitão-piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi e primeiro-tenente Ali Saleh Ismail Al Tunaiji.

Os dois oficiais morreram após a queda de um helicóptero provocada por uma falha técnica enquanto cumpriam dever nacional no país. A cerimônia contou com a presença de vários comandantes e oficiais superiores do Ministério da Defesa, além de familiares e parentes dos dois militares.

O Ministério da Defesa expressou condolências às famílias dos militares mortos. Pediu ainda a Deus que lhes conceda misericórdia e dê consolo a seus familiares.