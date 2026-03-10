Ministério da Economia confirma estoque estratégico de bens essenciais para seis meses

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O Ministério da Economia e do Turismo intensificou o monitoramento em pontos de venda em mercados de todo o país para garantir a estabilidade dos preços de bens e produtos e sua disponibilidade em quantidades suficientes para atender às necessidades dos consumidores, especialmente diante do atual aumento da demanda por produtos essenciais.

O ministério explicou que o monitoramento e as inspeções de campo são realizados diariamente por equipes especializadas. As ações fazem parte de uma coordenação com os departamentos de desenvolvimento econômico em todo o país, dentro de uma equipe nacional conjunta de monitoramento que reúne esforços para evitar aumentos injustificados de preços e práticas comerciais inadequadas, além de reforçar o acompanhamento contínuo dos mercados nos Emirados Árabes Unidos.

O ministério afirmou que há coordenação em alto nível entre as autoridades competentes de todos os emirados para monitorar continuamente os mercados e garantir que pontos de venda e comerciantes cumpram a legislação e as políticas de proteção ao consumidor, especialmente a política de preços de bens essenciais. Essa política abrange nove produtos básicos: óleo de cozinha, ovos, laticínios, arroz, açúcar, frango, leguminosas, pão e trigo, cujos preços não podem ser aumentados sem aprovação prévia do ministério e do comitê nacional criado para esse fim.

Sobre os aumentos de preços observados em alguns alimentos, como cebola e tomate, nos últimos dois dias, o ministério afirmou que os reajustes são temporários e limitados, decorrentes dos efeitos da crise regional. O órgão acrescentou que quantidades adicionais desses produtos já foram fornecidas em grande volume para garantir a estabilidade do abastecimento nos mercados.

O ministério também afirmou que as quantidades de bens essenciais disponíveis nos mercados são suficientes e que existem várias alternativas acessíveis aos consumidores. Segundo o órgão, não há motivo para preocupação quanto à disponibilidade ou aos preços dos produtos, destacando que os mercados devem registrar um rápido retorno aos níveis normais de preços à medida que a oferta continua a aumentar.

Nesse contexto, o ministério informou que os Emirados Árabes Unidos possuem um estoque estratégico de bens essenciais capaz de atender às necessidades do mercado por até seis meses, garantindo a disponibilidade de produtos básicos e a estabilidade dos preços mesmo diante de emergências imprevistas. O órgão acrescentou que a distribuição desse estoque estratégico pelas diferentes regiões do país segue um sistema cuidadosamente planejado que reforça a eficiência das cadeias de suprimento e permite resposta rápida às necessidades do mercado.

O ministério acrescentou que as operações de transporte e abastecimento seguem normalmente pelos diversos pontos de entrada do país e que as cadeias de suprimento funcionam com eficiência, contribuindo para a continuidade do fornecimento de produtos nos mercados locais sem interrupções.

O órgão também destacou que os Emirados Árabes Unidos contam atualmente com uma ampla rede de parceiros que fornecem importações de diversos bens e produtos necessários ao país, com capacidade de encontrar mercados alternativos com rapidez e eficiência em momentos de crise ou emergência.

Desde o início da crise regional até o momento, o Ministério da Economia e do Turismo, em cooperação com os departamentos locais de desenvolvimento econômico, realizou 7.105 inspeções em todo o país. Essas ações resultaram na identificação de 567 infrações, principalmente aumentos injustificados de preços. Como consequência, foram emitidas 449 advertências a comerciantes, fornecedores e pontos de venda, além da aplicação de multas no valor total de 207.250 dirhams (US$ 56.400).

O ministério afirmou que intensificará ainda mais as campanhas de monitoramento no próximo período, em cooperação com os departamentos de desenvolvimento econômico e outras autoridades competentes, para garantir a estabilidade dos mercados e proporcionar um ambiente de consumo seguro e estável nos Emirados Árabes Unidos.

O órgão ressaltou que os consumidores são parceiros ativos na fiscalização dos preços de bens e produtos, por meio da interação com as autoridades reguladoras e do contato com o ministério por seus canais oficiais para registrar reclamações ou denunciar aumentos de preços e outras infrações. Para isso, podem utilizar os serviços eletrônicos no site www.moet.gov.ae, entrar em contato por telefone ou WhatsApp pelo número 8001222, ou enviar e-mail para info@moet.gov.ae.

O ministério também pediu aos consumidores em todo o país que adotem práticas de consumo responsáveis, comprando apenas o necessário e evitando estocar ou realizar compras excessivas, a fim de garantir a estabilidade dos preços e a disponibilidade de produtos para todos.