Centro Nacional de Meteorologia prevê céu parcialmente nublado e chance de chuva nesta quarta-feira

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta quarta-feira (11/03) será parcialmente nublado a ocasionalmente nublado, com possibilidade de chuva em algumas áreas costeiras, do norte e do leste do país.
O clima será úmido durante a noite e na manhã de quinta-feira (12/03) em algumas áreas costeiras e do interior.
Os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente, soprando de noroeste a nordeste, com velocidades entre 10 e 25 km/h, podendo chegar a 40 km/h.
Em comunicado divulgado nesta terça-feira (10/03), o centro informou que o mar no Golfo Arábico estará moderado a fraco, com a primeira maré alta às 05h32 e a primeira maré baixa após as 12h.
No Mar de Omã, as ondas serão fracas, podendo ficar agitadas em alguns momentos pela manhã, com a primeira maré alta às 16h10, a segunda maré alta às 01h13, a primeira maré baixa às 08h41 e a segunda maré baixa às 20h35.