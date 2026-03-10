Presidente da Alemanha manifesta solidariedade ao líder dos Emirados após ataques iranianos

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (10/03) uma ligação do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Durante a conversa, os dois discutiram os desdobramentos na região diante da escalada da situação militar e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Frank-Walter Steinmeier manifestou a solidariedade da Alemanha aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, estabilidade, integridade territorial e a segurança de sua população. O presidente alemão também condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que essas ações representam uma violação da soberania dos Estados e do direito internacional.

Steinmeier também agradeceu ao presidente dos Emirados Árabes Unidos pela atenção dada aos cidadãos alemães que residem no país e pelos esforços para garantir sua segurança e facilitar os procedimentos para eles neste momento.

Os dois lados afirmaram que conter a escalada é uma prioridade e defenderam o avanço do diálogo sério e da diplomacia para resolver as questões pendentes no Oriente Médio de forma a evitar novas crises e preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.