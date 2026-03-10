Bahrein condena ataque terrorista contra consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano

MANAMA, 10 de março de 2026 (WAM) – O Bahrein condenou o ataque com drone contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região do Curdistão iraquiano.

O governo afirmou que o ataque representa uma flagrante violação do direito internacional e das normas internacionais estabelecidas, em especial das Convenções de Genebra de 1949 e da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a plena solidariedade do país aos Emirados Árabes Unidos e destacou a importância de garantir a proteção das missões diplomáticas e de seu pessoal de acordo com o direito internacional e as convenções pertinentes.

O ministério também destacou a necessidade de adotar todas as medidas necessárias para responsabilizar os autores do ataque e pôr fim a atos terroristas desse tipo, que buscam minar a segurança e a estabilidade e ameaçam a paz regional e internacional.