Presidente da Gâmbia condena ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos em ligação com líder do país

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (10/03) uma ligação do presidente da Gâmbia, Adama Barrow, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que representam uma grave violação da soberania dos Estados e uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regional.

Adama Barrow também manifestou a solidariedade da Gâmbia aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, integridade territorial e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Barrow pelo apoio.

Os dois lados destacaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as operações militares e retomar o diálogo sério e os meios diplomáticos para evitar nova escalada e preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.