Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita discute situação regional com homólogos da Rússia e do Paquistão

RIAD, 10 de março de 2026 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar.

A Agência de Imprensa Saudita (SPA, na sigla em inglês) informou que, durante as conversas, os ministros destacaram a importância de continuar a coordenação e os esforços diplomáticos para promover a paz e a estabilidade na região e além dela.