Primeiro-ministro do Qatar discute escalada militar na região com autoridades internacionais

DOHA, 10 de março de 2026 (WAM) – O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, discutiu com diversas autoridades internacionais os desdobramentos da escalada militar na região e suas graves repercussões para a segurança e a estabilidade regional e internacional, além de formas de resolver disputas por meios pacíficos.

A Agência de Notícias do Qatar (QNA, na sigla em inglês) informou que as discussões ocorreram durante ligações telefônicas recebidas pelo primeiro-ministro e chanceler do Qatar do vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani; do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi; e da alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas.

Durante as ligações, o primeiro-ministro do Qatar reiterou a condenação aos ataques iranianos contra o território do país, afirmando que não podem ser aceitos sob qualquer justificativa ou pretexto. Ele destacou que o Qatar tem buscado consistentemente se manter afastado dos conflitos regionais e tem trabalhado para facilitar o diálogo entre o Irã e a comunidade internacional.