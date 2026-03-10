Presidente da região do Curdistão iraquiano condena ataque contra consulado dos Emirados em ligação com o líder do país

ABU DHABI, 10 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Região do Curdistão iraquiano, Nechirvan Barzani, que condenou o ataque terrorista contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos na região.

Nechirvan Barzani afirmou que a ação constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações e representa uma escalada perigosa que ameaça a segurança do pessoal diplomático.

Durante a ligação, os dois lados também discutiram os graves desdobramentos na região diante da escalada das ações militares e suas implicações para a segurança e a estabilidade regional.