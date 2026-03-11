Kuwait intercepta sete drones em 24 horas

KUWAIT, 11 de março de 2026 (WAM) – O Ministério da Defesa do Kuwait informou nesta quarta-feira (11/03) que os sistemas de defesa aérea do país detectaram e interceptaram sete drones nas últimas 24 horas, em meio à atual escalada militar na região, informou a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês).

Durante coletiva realizada pelo Centro de Comunicação do Governo, o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Saud Al-Atwan, afirmou que as Forças Armadas do Kuwait interceptaram com sucesso os alvos hostis dentro das zonas operacionais designadas, sem registro de feridos.

Al-Atwan acrescentou que outro drone caiu fora da zona de perigo. O coronel também informou que a Guarda Nacional do Kuwait derrubou mais oito drones no sul do país, enquanto a equipe especializada em desativação de explosivos atendeu até agora a 172 ocorrências.