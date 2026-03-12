Defesa aérea do Bahrein destrói 112 mísseis e 186 drones desde o início dos ataques iranianos

MANAMA, 12 de março de 2026 (WAM) – O Comando-Geral da Força de Defesa do Bahrein (BDF, na sigla em inglês) informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 112 mísseis e 186 drones que tinham como alvo o país desde o início dos ataques iranianos.

“O uso de mísseis balísticos e drones para atingir locais civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. Esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais”, afirmou o Comando-Geral em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA).