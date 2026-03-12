Liderança dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao sultão de Omã pela morte de Sayyid Fahd bin Mahmoud

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao sultão de Omã, Haitham bin Tariq, pela morte de Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said, vice-primeiro-ministro para o Conselho de Ministros.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao sultão de Omã.