Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Mauritânia discutem situação regional

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (12/03) uma ligação do presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Durante a conversa, os dois discutiram os desdobramentos militares e de segurança na região e suas graves repercussões para a segurança e a paz regionais.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani condenou o ataque terrorista que teve como alvo o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, afirmando que o ato constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

El Ghazouani também reiterou a condenação de seu país aos ataques iranianos que continuam a atingir o território dos Emirados Árabes Unidos e de outros países da região, reafirmando a solidariedade da Mauritânia aos Emirados Árabes Unidos na defesa de sua soberania, segurança e estabilidade.

Os dois líderes destacaram a necessidade de reduzir a escalada para evitar novas ameaças à segurança e à estabilidade regional e internacional.