Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Argentina discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (12/03) uma ligação do presidente da Argentina, Javier Milei.

Durante a conversa, Javier Milei condenou os ataques iranianos que continuam a atingir o território dos Emirados Árabes Unidos e vários outros países da região. O presidente argentino também reafirmou a solidariedade da Argentina aos Emirados Árabes Unidos em relação às medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania e segurança e garantir a segurança de seu território e de sua população.

Milei também condenou o ataque terrorista contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, afirmando que o ato constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente argentino pela posição de apoio da Argentina aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois líderes também analisaram os desdobramentos na região diante da grave escalada militar e suas repercussões para a segurança e a estabilidade regionais.

Ambos destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada e defenderam que o diálogo e as soluções políticas prevaleçam para evitar novas ameaças à segurança e à estabilidade regional e internacional.