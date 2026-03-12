Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Síria destacam importância do diálogo e da diplomacia em ligação

ABU DHABI, 12 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (12/03) uma ligação do presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa. Durante a conversa, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos na região após a recente escalada militar e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Os dois líderes destacaram a importância de priorizar o diálogo e os meios diplomáticos para tratar das questões pendentes na região de forma a preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Durante a ligação, Ahmed Al-Sharaa reiterou a solidariedade da Síria aos Emirados Árabes Unidos diante dos ataques iranianos que continuam a atingir o território do país e de outros Estados da região.

O presidente sírio também condenou o ataque terrorista contra o consulado-geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, afirmando que o ato constitui uma violação das normas e convenções internacionais que garantem a proteção das missões diplomáticas e de suas instalações e representa uma escalada perigosa que ameaça a segurança do pessoal diplomático.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao presidente sírio pela posição de apoio e solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos.