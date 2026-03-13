Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei da Jordânia discutem situação regional e implicações para segurança e estabilidade

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta sexta-feira (13/03) com o rei Abdullah II bin Al Hussein, da Jordânia, sobre os desdobramentos regionais após a recente escalada militar e suas sérias implicações para a segurança e a estabilidade da região.

Durante a ligação, o rei Abdullah II condenou o ataque terrorista que teve como alvo o Consulado-Geral dos Emirados Árabes Unidos no Curdistão iraquiano, afirmando que o ato constitui uma grave violação das normas e convenções internacionais que garantem a plena proteção das missões diplomáticas e de suas instalações.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao rei Abdullah II pelo apoio e pela solidariedade demonstrados aos Emirados.

Ambos ressaltaram a necessidade de trabalhar por uma interrupção imediata das ações militares e de priorizar o diálogo sério e as soluções diplomáticas para tratar das questões pendentes na região, de modo a evitar novas tensões e crises e preservar a segurança e a estabilidade regionais.