Turquia afirma que Otan neutralizou munição balística disparada do Irã após entrar em seu espaço aéreo

ISTAMBUL, 13 de março de 2026 (WAM) – A Turquia informou que uma munição balística lançada do Irã e que entrou no espaço aéreo turco foi “neutralizada por meios de defesa aérea e antimísseis da Otan posicionados no Mediterrâneo Oriental”, segundo o Ministério da Defesa.

Em comunicado divulgado pela agência Anadolu, o ministério afirmou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas com firmeza e sem hesitação contra qualquer ameaça direcionada ao território e ao espaço aéreo do país.

“As consultas estão sendo realizadas com o país envolvido para esclarecer todos os aspectos do incidente”, diz a nota, acrescentando que “todos os desdobramentos na região estão sendo acompanhados e avaliados de perto, tendo a segurança nacional como prioridade máxima”.