Autoridade de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos informa que mais de 1,4 milhão de passageiros passaram por aeroportos do país entre 1º e 12 de março

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) – A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) informou que o tráfego aéreo no país registra um retorno gradual aos níveis operacionais normais após a gestão bem-sucedida e profissional das circunstâncias excepcionais enfrentadas recentemente na região.

Segundo a autoridade, esse resultado foi alcançado por meio de medidas operacionais e regulatórias cuidadosamente planejadas, que garantiram a segurança dos passageiros ao mesmo tempo em que mantiveram a continuidade das operações de transporte aéreo.

O ministro da Economia e do Turismo e presidente do conselho da GCAA, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que, sob a orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, o país conduziu essa fase com uma abordagem responsável que coloca a segurança das pessoas como prioridade, ao mesmo tempo em que assegura a continuidade do setor de aviação no atendimento às necessidades dos viajantes.

“A segurança dos passageiros, pilotos, tripulações e de todos os profissionais que atuam no setor de aviação permanece como prioridade absoluta em todas as decisões relacionadas ao espaço aéreo e às operações de voo. Apesar das circunstâncias excepcionais registradas na região nos últimos dias, os Emirados Árabes Unidos garantiram uma gestão equilibrada do tráfego aéreo ao operar voos limitados por rotas de contingência aprovadas, assegurando a continuidade das viagens de acordo com os mais altos padrões de segurança”, disse.

Segundo ele, os indicadores operacionais refletem o sucesso dessas medidas: mais de 1,4 milhão de passageiros foram atendidos nos aeroportos do país entre 1º e 12 de março de 2026, evidenciando a capacidade do sistema de aviação dos Emirados Árabes Unidos de gerir diferentes cenários com eficiência e manter o fluxo de passageiros de forma regular.

Al Marri afirmou ainda que o setor de aviação do país avança gradualmente para a restauração dos níveis operacionais normais, apoiado por coordenação contínua com parceiros do setor, países vizinhos e parceiros regionais e internacionais, com o objetivo de garantir a continuidade eficiente e segura do tráfego aéreo.

O diretor-geral da GCAA, Saif Mohammed Al Suwaidi, afirmou que o sistema de transporte aéreo dos Emirados Árabes Unidos continua operando com alto nível de eficiência para assegurar a continuidade das viagens e dos serviços aos passageiros, dentro de um plano operacional organizado que leva em conta os desdobramentos operacionais e os requisitos de segurança e proteção.

Al Suwaidi explicou que 7.839 movimentos de aeronaves foram registrados no espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos entre 1º e 12 de março, refletindo o sucesso dos esforços em andamento para restaurar gradualmente e de forma sistemática as operações de tráfego aéreo.

O diretor-geral da GCAA acrescentou que as companhias aéreas nacionais dos Emirados Árabes Unidos começaram a restabelecer uma parte significativa de suas operações. Segundo os indicadores, a atividade operacional total das companhias do país já alcança cerca de 44,6% do nível registrado antes das atuais tensões, demonstrando a capacidade das empresas de retornar gradualmente à normalidade das operações de voo.

A GCAA também expressou agradecimento aos viajantes pela cooperação e pelo cumprimento das orientações emitidas pelas autoridades competentes, o que contribuiu para manter a fluidez do movimento de passageiros nos aeroportos durante esse período.

A autoridade também orientou os passageiros a acompanhar as atualizações divulgadas pelas companhias aéreas e a verificar o status e o horário de seus voos antes de se dirigirem aos aeroportos, de forma a facilitar os procedimentos de viagem e evitar tempos de espera desnecessários.