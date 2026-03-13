Abdulla Al Hamed: mídia profissional e responsável é a primeira linha de defesa contra a desinformação em meio a desafios

DUBAI, 13 de março de 2026 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente da Autoridade Nacional de Mídia (NMA, na sigla em inglês), afirmou que o mês sagrado do Ramadã neste ano ocorre em meio a circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país devido ao que descreveu como ataques iranianos traiçoeiros, observando que essas tentativas desesperadas de minar a segurança nacional foram frustradas pela resiliência construída pelos bravos membros das forças armadas.

A declaração foi feita durante a abertura do encontro anual de Ramadã da Autoridade Nacional de Mídia, realizado na quinta-feira (12/03) no hotel Atlantis The Royal, em Dubai. O evento foi organizado no âmbito do compromisso da instituição de fortalecer a comunicação contínua com líderes do setor de mídia.

Al Hamed afirmou que os heróis do país protagonizaram um verdadeiro feito heroico ao enfrentar mísseis e veículos aéreos não tripulados (UAVs) iranianos com elevada eficiência e capacidade. Destacou que o alto nível de profissionalismo e vigilância demonstrado pelos defensores do país reflete uma sólida doutrina militar e uma firme convicção no direito de defender a soberania nacional.

Segundo Al Hamed, as cenas de interceptação de mísseis e drones no céu transmitiram uma sensação de tranquilidade tanto aos cidadãos quanto aos residentes, confiança que, segundo ele, não pode ser abalada por ameaças.

O presidente da NMA também elogiou a sabedoria e a visão estratégica com que o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conduz o país neste momento crítico, ressaltando que a liderança que constrói nações em tempos de prosperidade é a mesma que sabe protegê-las em períodos de desafio.

Ele afirmou que a abordagem do presidente na gestão de crises baseia-se em uma visão serena e em profunda confiança na capacidade do país de superar adversidades, destacando que momentos difíceis representam apenas uma etapa passageira na trajetória de um país que historicamente transforma desafios em oportunidades de progresso e coesão.

Al Hamed acrescentou que essa sabedoria da liderança serve de bússola para a mídia nacional, orientando-a a adotar um discurso equilibrado que evite reações emocionais e se baseie na confiança e na consciência, dialogando com a razão e tranquilizando a sociedade.

Ele também destacou que o jornalismo responsável em tempos de crise pode, em alguns momentos, ter impacto maior do que o próprio ruído dos acontecimentos.

“A nossa mídia nacional é um batalhão posicionado nas trincheiras da consciência e uma cerca fortificada que protege a frente interna”, afirmou Al Hamed. Ele acrescentou que o encontro transmite uma mensagem clara: o ataque traiçoeiro que teve como alvo o espaço aéreo do país apenas fortaleceu a unidade nacional, e que palavras responsáveis em tempos de crise representam a primeira resposta contra a agressão e a desinformação.

O dirigente afirmou que os conflitos no mundo contemporâneo já não se limitam aos campos de batalha tradicionais, tendo se expandido de forma significativa para o campo da comunicação, onde a disputa pela consciência pública pode ser tão perigosa quanto o confronto armado.

Ele explicou que a batalha das palavras, das imagens e das informações se tornou uma frente paralela, na qual ocorrem tentativas de influência, desinformação e disseminação de rumores, aumentando a responsabilidade da mídia nacional de verificar informações, reforçar a verdade e proteger a opinião pública.

Al Hamed destacou que uma mídia profissional e responsável representa a primeira linha de defesa contra campanhas de desinformação e um instrumento essencial para proteger a consciência coletiva da sociedade.

Segundo ele, a crise também revelou um teste ético no qual grandes instituições de mídia abandonaram padrões profissionais após perderem seu compromisso com a verdade e adotarem agendas questionáveis. Para Al Hamed, isso reflete uma falência moral que exige da mídia nacional uma resposta cautelosa e estratégica, incluindo o boicote informativo a plataformas que se afastem da integridade jornalística e a negação de espaço para que influenciem a opinião pública.

Ao se dirigir aos usuários de redes sociais, Al Hamed afirmou que a presença digital de cada emiradense deve refletir os valores dos “Filhos de Zayed”, marcados pela nobreza, dignidade e autoconfiança.

Ele alertou contra o envolvimento em disputas ou respostas a contas ofensivas que dependem da interação para ganhar visibilidade, observando que a melhor forma de enfrentar a falsidade é ignorá-la e evitar sua disseminação. Também recomendou cautela ao compartilhar conteúdos de fontes desconhecidas que possam fazer parte de ferramentas de guerra psicológica.

O encontro de Ramadã contou com a presença de Mohammed Saeed Al Shehhi, vice-presidente da NMA; Dr. Jamal Obaid Al Kaabi, secretário-geral da NMA; além de líderes do setor de mídia nos Emirados Árabes Unidos, editores-chefes, altos representantes de organizações de mídia árabes e internacionais que atuam no país, representantes de empresas do setor e diversos influenciadores de redes sociais.

A reunião teve como objetivo trocar ideias e experiências sobre formas de desenvolver o trabalho jornalístico e acompanhar as rápidas transformações do setor em níveis regional e global, além de fortalecer a cooperação entre instituições do setor para melhorar o desempenho da mídia e reforçar o ecossistema de comunicação do país, apoiando a trajetória de desenvolvimento nacional e ampliando sua presença no cenário midiático global.

Profissionais de mídia e influenciadores digitais também manifestaram profunda admiração pela coragem e vigilância das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos na defesa do país. Segundo eles, a coragem e a competência demonstradas no enfrentamento do ataque iraniano refletem os mais altos níveis de profissionalismo, sacrifício e lealdade.

Eles destacaram que as forças armadas constituem uma fortaleza inexpugnável e um escudo protetor da nação, ressaltando que as ações dos militares evidenciam o elevado nível de prontidão das instituições de defesa para proteger a segurança e a estabilidade do país e preservar suas capacidades.

Os participantes também afirmaram confiar plenamente na capacidade dos Emirados Árabes Unidos de superar rapidamente a crise, apoiando-se na sabedoria de sua liderança, na força de suas instituições e na coesão de sua sociedade.

Eles ressaltaram ainda estar conscientes da responsabilidade que recai sobre profissionais da comunicação neste período marcado pela disseminação de rumores e tentativas de desinformação.

Por fim, reafirmaram seu compromisso de transmitir informações precisas, fortalecer a conscientização pública e promover um espírito de responsabilidade nacional, em apoio à estabilidade da sociedade e aos esforços do país até que esta fase seja superada e os Emirados Árabes Unidos saiam ainda mais fortes e resilientes.