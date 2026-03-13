Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Etiópia discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 13 de março de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, discutiram nesta sexta-feira (13/03) a cooperação bilateral, especialmente nos setores econômico, comercial e de desenvolvimento, além de oportunidades para ampliar as relações de forma a apoiar as prioridades e os interesses comuns dos dois países e promover prosperidade para seus povos.

A conversa ocorreu durante reunião entre Mohamed bin Zayed e Abiy Ahmed, que está em uma visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos.

O encontro também abordou os desdobramentos no Oriente Médio diante da escalada militar e suas sérias implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais. Nesse contexto, Abiy Ahmed condenou os ataques iranianos flagrantes que continuam a atingir o território dos Emirados Árabes Unidos e outros países da região, afirmando que representam uma violação da soberania dos Estados e do direito internacional. O primeiro-ministro também reafirmou a solidariedade da Etiópia aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, integridade territorial e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro etíope pelo apoio demonstrado por seu país.

Durante o encontro, o presidente emiradense também transmitiu suas sinceras condolências a Abiy Ahmed e ao povo da Etiópia pelas vítimas das inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas no sul do país, reafirmando a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Etiópia neste momento difícil.

Ambos também destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada e defenderam a priorização do diálogo e de meios diplomáticos para resolver as questões pendentes na região, de forma a evitar novas tensões e crises e preservar a segurança e a estabilidade regionais.