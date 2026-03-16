Abu Dhabi reforça papel global nos setores de cultura e turismo

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) — Abu Dhabi continua a consolidar sua posição como um centro global de cultura e turismo por meio de uma estratégia integrada e de uma visão voltada ao desenvolvimento de projetos culturais e ao fortalecimento do papel da cultura no apoio ao desenvolvimento sustentável e à diversificação econômica, ao mesmo tempo em que reforça o status do emirado como destino de referência para conhecimento, criatividade e diálogo entre civilizações.

O Distrito Cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi, abriga um conjunto de museus e instituições culturais de classe mundial que destacam o patrimônio compartilhado da humanidade e promovem o intercâmbio cultural entre povos, além de oferecer experiências culturais e educacionais completas que combinam aprendizado e entretenimento.

O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi, na sigla em inglês) confirmou que museus e sítios culturais em todo o emirado, especialmente os marcos culturais do Distrito Cultural de Saadiyat, continuam recebendo visitantes normalmente, aprimorando a experiência do público e oferecendo um ambiente cultural inspirador que atrai amantes da arte e do conhecimento de todo o mundo.

O Distrito Cultural de Saadiyat inclui alguns dos principais marcos culturais do mundo, entre eles o Louvre Abu Dhabi, que funciona como uma ponte de diálogo entre civilizações por meio de coleções que lançam luz sobre a história da humanidade. O complexo também abriga o Museu Nacional Zayed, que narra a história dos Emirados Árabes Unidos e o legado do Pai Fundador, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, destacando a história e o desenvolvimento civilizacional da região.

O distrito também conta com o Museu de História Natural de Abu Dhabi, que oferecerá uma experiência científica e educacional sobre a história da Terra e a biodiversidade. O complexo inclui ainda o teamLab Phenomena Abu Dhabi, que integra arte e tecnologia por meio de experiências interativas inovadoras, além do futuro Guggenheim Abu Dhabi, que reforçará ainda mais a posição do emirado como centro global de arte moderna e contemporânea.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, afirmou que a cultura está no centro da identidade de Abu Dhabi e representa um dos principais motores do crescimento sustentável. Segundo ele, preservar, proteger e compartilhar a cultura com o mundo reflete os valores da sociedade e orienta o caminho para um futuro compartilhado — uma visão estabelecida pelo Pai Fundador, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Al Mubarak acrescentou que a cultura constitui um legado vivo que incorpora uma longa história de valores, experiências e tradições transmitidas de geração em geração, formando um pilar fundamental para a construção de uma sociedade coesa. Também fortalece a identidade e o sentimento de pertencimento, cria uma plataforma de diálogo entre culturas e contribui para estimular a inovação e a criatividade, além de ajudar a enfrentar desafios sociais.

A autodidade destacou ainda que os investimentos de Abu Dhabi no setor cultural continuam a alcançar marcos importantes, à medida que museus, exposições e instituições culturais deixam de ser projetos no papel e se transformam em espaços dinâmicos de conhecimento e inspiração que promovem orgulho e pertencimento, conectando passado, presente e futuro.