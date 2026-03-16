Bahrein intercepta 129 mísseis e 215 drones desde o início dos ataques iranianos

MANAMA, 16 de março de 2026 (WAM) — O Bahrein anunciou que os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 129 mísseis balísticos e 215 drones que tinham como alvo o país desde o início da agressão iraniana.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA, na sigla em inglês), as autoridades afirmaram que o uso de mísseis balísticos e drones para atingir alvos civis e propriedades privadas constitui uma flagrante violação do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

Segundo o comunicado, esses ataques criminosos indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.