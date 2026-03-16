Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam seis mísseis balísticos e 21 drones

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram, em 16 de março de 2026, seis mísseis balísticos e 21 veículos aéreos não tripulados (UAV) lançados a partir do Irã.

Desde o início da agressão iraniana, as defesas aéreas do país interceptaram 304 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.627 UAVs.

Esses ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas enquanto cumpriam seu dever nacional, além de cinco vítimas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bangladeshiana e palestina.

Ao todo, 145 pessoas também ficaram feridas, com lesões que variam de leves a moderadas e graves. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia e Suécia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do Estado, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de salvaguardar seus interesses e capacidades nacionais.