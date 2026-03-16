Qatar condena ataque iraniano que resultou em uma morte nos Emirados Árabes Unidos

DOHA, 16 de março de 2026 (WAM) — O Qatar expressou forte condenação ao ataque iraniano com míssil que atingiu um veículo civil na área de Al Bahia, nos Emirados Árabes Unidos, matando uma pessoa. O país classificou o incidente como uma grave escalada e uma flagrante violação da soberania dos Emirados, além de uma ameaça direta à segurança e à estabilidade da região.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Qatar (QNA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a contínua abertura de novas frentes e a expansão da escalada por parte do Irã contra países vizinhos representam um risco extremamente perigoso.

O comunicado pediu ao Irã que interrompa imediatamente essas políticas que classificou de irresponsáveis, que comprometem a segurança e a estabilidade regional e que priorize os interesses dos povos da região, respeitando os princípios de boa vizinhança e o direito internacional.

A pasta também reafirmou a solidariedade do Qatar com os Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua soberania, segurança e integridade territorial.