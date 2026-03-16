Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei da Jordânia discutem situação regional e impactos para segurança e estabilidade

ABU DHABI, 16 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o rei Abdullah II bin Al Hussein, da Jordânia, em uma reunião que contou com a presença do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

Mohamed bin Zayed e Abdullah II, que realiza uma visita fraterna aos Emirados, trocaram cumprimentos e votos de felicidades pela proximidade do Eid Al-Fitr, desejando prosperidade, estabilidade e bem-estar contínuos para seus países.

Durante o encontro, os dois líderes discutiram os desdobramentos regionais diante da escalada militar e as sérias implicações para a segurança e a estabilidade da região.

A reunião também abordou a continuidade da agressão iraniana contra países da região, que constitui uma violação da soberania e das normas e leis internacionais, além de uma ameaça à paz e à segurança internacionais.

Nesse contexto, o rei Abdullah II reafirmou a solidariedade da Jordânia com os Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para defender sua soberania e garantir a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed também reiterou a solidariedade dos Emirados com a Jordânia diante dos ataques iranianos que atingem sua soberania e segurança.

Os dois lados destacaram a importância de interromper imediatamente a escalada militar e de priorizar o diálogo e a diplomacia para resolver as questões pendentes na região, de forma a preservar a segurança e evitar novas tensões e crises.

O encontro também revisou as relações fraternas e a cooperação entre os países, com ambas as partes ressaltando o compromisso de manter a coordenação em áreas que atendam às prioridades de desenvolvimento e aos interesses mútuos, em benefício de seus povos.

Participaram ainda da reunião o xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; o xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai; o xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente da Dubai Airports e presidente e diretor-executivo do Emirates Group; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; o tenente-general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados; além de diversos xeiques, ministros e altos funcionários.

A reunião contou ainda com a presença da delegação que acompanha o rei Abdullah II durante a visita. Ao chegar aos Emirados Árabes Unidos, o monarca foi recebido no Aeroporto Internacional Al Maktoum, em Dubai, pelo xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, por Humaid Obaid Khalifa Obaid Abushibs, presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados Árabes Unidos, e por vários altos funcionários.