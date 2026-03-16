Guarda Nacional do Kuwait abate sete drones nas últimas 24 horas

KUWAIT, 16 de março de 2026 (WAM) — A Guarda Nacional do Kuwait anunciou que o país interceptou e abateu sete drones hostis que violaram o espaço aéreo nas últimas 24 horas.

Segundo a Kuwait News Agency (KUNA), o porta-voz da Guarda Nacional, brigadeiro Dr. Jadaan Fadel Jadaan, afirmou que as autoridades interceptaram e derrubaram três veículos aéreos não tripulados e 24 drones desde o início da agressão iraniana, elevando para 27 o total de aeronaves não tripuladas abatidas.

Jadaan acrescentou que a unidade de Desativação de Explosivos do Corpo de Engenharia das Forças Terrestres também respondeu a 31 ocorrências relacionadas a destroços de mísseis e estilhaços encontrados em diferentes locais.