Kuwait condena ataques iranianos contínuos contra Emirados e países do Golfo

KUWAIT, 16 de março de 2026 (WAM) — O Kuwait condenou os ataques iranianos contínuos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo, que resultaram na morte de uma pessoa e deixaram outras feridas após um míssil atingir um veículo civil na área de Al Bahya, em Abu Dhabi.

Em comunicado divulgado pela Kuwait News Agency (KUNA), o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait classificou o incidente como uma violação flagrante do direito internacional e das normas internacionais, além de uma escalada perigosa que ameaça a segurança e a estabilidade da região.

A pasta reiterou a rejeição do Kuwait a qualquer ato que tenha como alvo a segurança de países irmãos e amigos e destacou a necessidade de interromper políticas que possam ampliar a escalada e comprometer a segurança e a estabilidade regionais.

O ministério também expressou a plena solidariedade do Kuwait com os Emirados e o apoio às medidas adotadas pelo país para preservar sua soberania, sua segurança e sua estabilidade.