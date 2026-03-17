Jordânia condena ataque iraniano aos Emirados que matou civil

AMÃ, 17 de março de 2026 (WAM) — A Jordânia condenou o ataque iraniano que resultou na queda de um míssil sobre um veículo civil na área de Al Bahya, causando a morte de uma pessoa.

Em comunicado divulgado pela Jordan News Agency (Petra), o Ministério das Relações Exteriores e dos Expatriados afirmou rejeitar e condenar os ataques, que classificou como uma violação flagrante da soberania dos Emirados Árabes Unidos e uma escalada perigosa que ameaça a segurança e a estabilidade da região.

A pasta reiterou a plena solidariedade da Jordânia com os Emirados diante dos ataques e manifestou apoio às medidas adotadas pelo país para proteger sua soberania, sua segurança e a integridade de seus cidadãos.

O ministério também expressou condolências e solidariedade à família da vítima.