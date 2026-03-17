Conselho Asiático de Rugby abrirá novo escritório em Dubai

DUBAI, 17 de março de 2026 (WAM) — O Conselho Asiático de Rugby ratificou a decisão do Comitê Executivo da entidade de estabelecer um escritório operacional em Dubai, após a assinatura de um acordo com o governo dos Emirados Árabes Unidos em meados de 2022, mantendo a sede legal da organização em Hong Kong.

A decisão foi confirmada durante reunião realizada por videoconferência e presidida por Qais Al Dhalai, presidente da Asia Rugby.

A proposta foi aprovada após votação das federações-membro, com apoio de 27 das 28 entidades presentes. A medida busca ampliar a eficiência operacional e financeira e facilitar a comunicação com as federações nacionais em todo o continente.

Qais Al Dhalai expressou agradecimento ao governo dos Emirados Árabes Unidos, ao xeique Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Comitê Olímpico dos Emirados, por sediar o escritório na sede da entidade, e ao Ministério do Esporte e a Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro do Esporte, pelo apoio à Asia Rugby e pela cooperação institucional.

Al Dhalai afirmou que a decisão representa “um passo histórico na trajetória do rugby no continente” e destacou que a abertura do escritório nos Emirados marca um avanço importante para o esporte na Ásia, refletindo a confiança das federações-membro e o compromisso conjunto de fortalecer a estrutura institucional e as capacidades operacionais da entidade diante da próxima fase de crescimento da modalidade.

“A escolha dos Emirados Árabes Unidos para sediar o escritório da Asia Rugby reflete a posição de liderança do país na organização e realização de grandes eventos esportivos continentais e internacionais, além do ambiente regulatório e administrativo avançado que oferece para apoiar o trabalho de organizações esportivas internacionais", concluiu.