Sharjah registra US$ 626 milhões em transações imobiliárias nas duas primeiras semanas de março

SHARJAH, 17 de março de 2026 (WAM) — Abdulaziz Rashid Al Saleh, diretor do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah, informou que o volume total de transações imobiliárias no emirado na primeira metade de março chegou a 2,3 bilhões de dirhams (US$ 626 milhões), distribuídos em 3.556 operações.

Al Saleh afirmou que os números refletem a força e a estabilidade do mercado imobiliário de Sharjah, impulsionado pelo aumento da demanda por parte de investidores. O departamento, acrescentou, continua a oferecer serviços por meio de plataformas digitais e de sua rede de escritórios no emirado.

O desempenho, segundo ele, também decorre do ambiente legislativo estável proporcionado pelo emirado, alinhado à visão do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, e ao acompanhamento do xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah.