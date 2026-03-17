Defesa aérea dos Emirados intercepta 10 mísseis balísticos e 45 drones

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta terça-feira (17/03) dez mísseis balísticos e 45 drones lançados a partir do Irã.

Desde o início da ofensiva iraniana, as defesas aéreas do país já neutralizaram 314 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.672 drones. Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço e outros seis civis — do Paquistão, do Nepal, de Bangladesh e da Palestina.

Ao todo, 157 pessoas ficaram feridas, com lesões que variam de leves a graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece plenamente preparado para lidar com quaisquer ameaças e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.