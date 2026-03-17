Autoridades prendem homem por invasão e filmagem em áreas restritas sem autorização em Fujairah

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — As autoridades competentes no emirado de Fujairah prenderam um indivíduo (A.M., de nacionalidade árabe) por invadir e realizar filmagens em áreas restritas sem obter as autorizações oficiais necessárias, em violação às leis e normas vigentes no país.

Segundo as autoridades, o suspeito entrou de forma clandestina nesses locais antes de ser identificado e detido.

Durante o interrogatório, foi constatado que ele trabalha para uma organização de mídia, mas não possuía qualquer autorização para acessar as áreas ou realizar gravações. As investigações apontaram ainda que o suspeito utilizou um veículo alugado pertencente a um jornalista que atua na sucursal de Dubai de uma organização de mídia estrangeira para entrar no local.

O indivíduo foi encaminhado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis por acessar áreas proibidas e realizar filmagens sem licença.

As autoridades confirmaram que o acusado violou as leis e regulamentos aplicáveis ao realizar filmagens sem aprovação oficial, descumprindo as restrições vigentes nessas áreas.

As investigações também revelaram que o material gravado foi enviado eletronicamente a uma organização de notícias em Londres sem autorização oficial, seguindo instruções do gerente regional para o Golfo da empresa (B.A., de nacionalidade árabe).

A legislação dos Emirados Árabes Unidos criminaliza a entrada ou permanência em áreas restritas sem autorização, mesmo sem a prática de outros atos. Também considera crime fotografar, elaborar mapas, registrar coordenadas ou utilizar qualquer outro meio de documentação em desacordo com proibições estabelecidas pelas autoridades competentes.

O Ministério Público destacou a importância de cumprir as leis e regulamentos vigentes e de obter autorizações prévias para qualquer atividade de filmagem, especialmente em locais sensíveis ou restritos para preservar a segurança pública e manter a ordem.